Maroc : A Tanger, la Villa Mabrouka d’Yves Saint Laurent se convertit en hôtel

Ancienne propriété du créateur de mode français Yves Saint Laurent et de son compagnon Pierre Bergé, la Villa Mabrouka à Tanger a été convertie en un établissement hôtelier, après avoir été revisitée par le designer et décorateur britannique Jasper Conran, son actuel propriétaire. A la fois désenclavée et en retrait de la frénésie du centre-ville, cette nouvelle adresse à Sidi Bouknadel est constituée de douze chambres. Elle se veut un havre de paix et de beauté, mais aussi un point de rencontre entre les influences esthétiques orientales et occidentales, tout en équilibre.

Avec ses jardins luxuriants et ses douces brises, les espaces de la Villa proposent un véritable moment d’évasion, seul, en famille ou entre amis. Les pièces traduisent aussi tout ce souci de l’équilibre entre les couleurs et les espaces, notamment avec des matières brutes côtoyant les dorures des motifs. En plus des chambres, l’hôtel se compose de deux piscines, avec une cascade et un bassin.

Ph. Villa Mabrouka

La Villa Mabrouka abrite également trois nouveaux restaurants mettant en valeur les produits du terroirs, avec un café/bar à cocktails situé sur le toit. La journée, le menu se veut de saison, avec des ingrédients méditerranéens frais, du poisson et des fruits de mer pêchés quotidiennement, en plus de fruits et de légumes cultivés localement. Quelques douceurs françaises sont également préparées sur place.

Seconde demeure marocaine de Yves Saint Laurent, la Villa Mabrouka a été achetée en 1990 et décorée initialement par Jacques Grange, de manière à illustrer un certain excentrisme du style anglais des années 1950. Après l’hôtel Marrakech, Jaspet Conran investit désormais dans son deuxième projet hôtelier au Maroc en convertissant cette résidence.

Ph. Villa Mabrouka

Tout en conservant l’empreinte singulière de l’intérieur et en y apportant une touche créative personnelle, le décorateur a réussi à créer une atmosphère romantique aux détails baroques, où ces éléments sont équilibrés avec quelques inspirations orientales, qui apportent lumière et verdure.