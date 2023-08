Espagne : Expulsion d'un multirécidiviste vers le Maroc

La police nationale en Espagne a récemment expulsé vers le Maroc un ressortissant âgé de 29 ans, sous le coup d'un arrêté d'expulsion décrété par la sous-délégation du gouvernement de Palencia. Multirécidiviste, l'homme a été arrêté le 24 juillet dernier au bus intermodal de Bilbao pour séjour irrégulier, lors d'une tentative de vol.

Après sont transfert au commissariat, le mis en cause s'est avéré avoir un long casier judiciaire, selon des sources médiatiques locales. Il a en effet été arrêté par l'Ertzaintza et par la police municipale de Bilbao à 15 reprises pour vol, vol avec violence, blessures et mauvais traitements. Le tribunal de garde de Bilbao a été prié de mettre en œuvre la mesure d'éloignement.

L'individu a été admis au Centre d'internement des étrangers (CIE) de Barcelone pour exécution définitive de son expulsion vers le Maroc. En vertu de la loi sur les étrangers, il a également été interdit d'entrée dans tous les pays de l'espace Schengen, pour une période de dix ans.