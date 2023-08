Casablanca : Les internautes se mobilisent après l'assassinat de Badr Bouljoihel

La mobilisation s'organise sur les réseaux sociaux, depuis l'annonce du décès du jeune Badr Bouljoihel, dans la nuit de samedi à dimanche 30 juillet 2023 à Casablanca, après qu'il a été violemment pris à partie à sa sortie d'un restaurant fast food à Aïn Diab. Plusieurs internautes ont lancé un hashtag (العدالة_لبدر#) pour exprimer leur solidarité à la famille du défunt et demander justice. Doctorant à la Faculté des sciences et techniques (FST) à Mohammedia, Badr, 23 ans a été mortellement frappé durant une rixe commencée au sein du restaurant, puis écrasé par la voiture du mis en cause principal, dans le parking. Lundi, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé l'arrestation du conducteur incriminé.

Selon les récits de son entourage, Badr dînait avec ses amis après l'obtention de son visa pour aller au Canada. La soirée a tourné au drame, lorsqu'une dispute a démarré entre les copains du défunt et un autre groupe de jeunes. Des agents de sécurité et des clients seraient intervenus pour calmer les esprits. Mais à sa sortie du lieu, Badr et ses amis ont été surpris dans le parking par les agresseurs, qui l'ont pris à partie.

Dans son communiqué, la DGSN a indiqué lundi que le principal mis en cause avait été appréhendé dans la ville de Laâyoune, vers laquelle il serait dirigé immédiatement après les faits. Tentant de brouiller les pistes, il aurait retiré la plaque d'immatriculation de son véhicule sur les lieux du crime, mais il aurait été identifié grâce aux caméras de surveillance.