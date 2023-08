Golf : Le Maroc remporte les Championnats arabes amateur

L’équipe amateur marocaine a remporté la 42e édition des Championnats arabes de golf, tenus du 27 au 29 juillet à Bouskoura. Elle a dominé le classement en se hissant à la première place avec un score total de 18 coups en dessous du par. L’équipe égyptienne, quant à elle, s’est positionnée avec 1 coup en dessous du par, suivie par la sélection tunisienne qui a terminé avec 27 coups au-dessus du par. Depuis 2011, le Maroc a remporté 11 fois le titre par équipes et 12 fois le titre au niveau individuel, a rappelé un communiqué.

Au niveau individuel, le golfeur égyptien Issa Abouelela s'est emparé de la première position, avec un score de 5 coups sous le par, devançant les quatres golfeurs marocains, Hugo Mazen Trommetter (-4), El Mehdi Fakori (-4), Adam Bresnu (-4) et Soufiane Dahmane (-2), a ajouté la même source. Sous la houlette de la Fédération royale marocaine de golf (FRMG) et la Fédération arabe de golf (AGF) en partenariat avec le Royal & Ancient (R&A), cet évènement a réuni les 50 meilleurs golfeurs de la région arabe venant de 13 pays (Arabie Saoudite, Bahreïn, Egypte, Emirats arabes unis, Irak, Koweït, Liban, Libye, Oman, Palestine, Qatar, Tunisie et Maroc) dans un esprit de promotion du sport.

Mustapha Zine, premier vice-président de la FRMG, présidée par le prince Moulay Rachid, a souligné que ce championnat a été une réussite sur tous les plans. En tant que vice-président de la Fédération arabe de holf (AGF), il a fait part des éloges reçus des équipes arabes concernant le niveau d'organisation, la qualité des installations sportives pendant cette compétition.

La capitaine de l'équipe marocaine de golf, Mohammed Klaoua, a quant à elle exprimé sa gratitude envers le prince Moulay Rachid, président de la FRMG, pour son soutien constant envers les golfeurs marocains, tant amateurs que professionnels.

Les Championnats arabes professionnels se tiennent du 1er au 4 août 2023 sur le parcours de Casa Green Golf. Cette compétition professionnelle verra la participation des 13 mêmes pays arabes.