Maroc : Le déficit commercial baisse de 6,8%

Le Maroc a enregistré une amélioration de sa balance commerciale au cours du premier semestre 2023, selon les données de l’Office des changes. Le déficit commercial a reculé de 6,8%, passant de 148,318 milliards de dirhams à fin juin 2022 à 138,207 MMDH à fin juin 2023. Le taux de couverture, qui mesure le rapport entre les exportations et les importations, a gagné 2,2 points pour s’établir à 61,6% contre 59,4% une année auparavant.

Cette amélioration est due à la hausse des exportations de marchandises de 24,4%, atteignant 354,095 milliards de dirhams à fin juin 2023. Les secteurs qui ont contribué le plus à cette performance sont les phosphates et dérivés (+63%), l’automobile (+36,7%), l’agriculture et l’agroalimentaire (+19,9%) et le textile et le cuir (+24,4%). Les importations ont également augmenté de 21,9%, s’élevant à 492,302 milliards de dirhams à fin juin 2023.

La facture énergétique a quant à elle plus que doublé, passant de 62,7 MMDH à fin juin 2022 à 128,3 MMDH à fin juin 2023. Les autres produits qui ont enregistré une forte croissance des importations sont les produits finis de consommation (+28,2%), les demi-produits (+22,1%) et les biens d’équipement (+13,8%). Le Maroc a ainsi réduit son déficit commercial malgré la reprise des échanges internationaux après la crise sanitaire de Covid-19.

Le pays reste toutefois confronté à un déséquilibre structurel entre ses exportations et ses importations, qui pèse sur la balance des paiements et sa dette extérieure.