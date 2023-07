Engrais : Le Maroc fera un don annuel de 500 tonnes à Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Le Chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch et son homologue de Saint Vincent et les Grenadines, le Premier ministre Ralph Everad Gonsalves

Chaque année, le Maroc va acheminer 500 tonnes d’engrais à Saint-Vincent-et-les Grenadines, pour stimuler la production agricole du pays et soutenir sa souveraineté alimentaire. A la suite de sa visite de travail au royaume où il a rencontré son homologue marocain, le Premier ministre Ralph Gonsalves a révélé, vendredi lors d’une conférence de presse, que ce don serait distribué aux agriculteurs, en vertu d’une feuille de route de coopération bilatérale. Outre le secteur primaire, les deux pays renforcent leurs relations dans les domaines de l’enseignement supérieur, ainsi que des technologies. Dans ce sens, Rabat financera certains projet à hauteur de 500 000 dollars au total.

Ralph Gonsalves a déclaré que ces fonds permettraient notamment à Saint-Vincent-et-les-Grenadines de mettre en place un laboratoire de science et technologie, qui serait rattaché au Collège communautaire, également en développement. Dans le même sens, la Division de l’enseignement technique et professionnel du Collège communautaire sera équipée, grâce à un financement qui sera alloué par le Maroc à cet effet.

Le 20 juillet à Rabat, le Chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch a reçu son homologue Ralph Everad Gonsalves. Les entretiens ont porté sur «les moyens de renforcer les relations d’amitié et de coopération entre le Maroc et cet Etat, ainsi qu’avec l’Organisation des Etats de la Caraïbe orientale (OECO), qui avait ouvert en mars 2022 un consulat à Dakhla, représentant ses six pays membres».

Lors de la visite de Ralph Everad Gonsalves, Saint-Vincent-et-les-Grenadines a en effet réaffirmé son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc, en soulignant que le plan d’autonomie au Sahara est «une unique solution» pour clore le différend régional. Sa position a été exprimée dans un communiqué conjoint sanctionnant les entretiens, tenus vendredi à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.