Maroc - Espagne, des relations «exemple d’efficacité» selon Grande-Marlaska

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, estime que la relation «loyale et privilégiée» entre le Maroc et l’Espagne est un «exemple d’efficacité». Dans une déclaration à la MAP, le ministre a souligné que ces liens de qualité concernaient «tous les domaines d’intérêt commun, notamment en matière de lutte contre l’immigration irrégulière et le terrorisme, la traite des êtres humains, la sécurité et la coopération économique, commerciale et culturelle». «Nous sommes des partenaires privilégiés. Nous sommes deux voisins très proches au-delà de la sphère strictement politique», a-t-il affirmé à la même source.

Dimanche soir à Madrid, Grande-Marlaska a pris part à la réception offerte par l’ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, à l’occasion du 24e anniversaire de l’accession du roi Mohammed VI au trône. Auprès de la MAP, il a indiqué que les relations entre les deux pays avaient été «importantes tout au long de l’histoire». «Nous les avons approfondies», a-t-il encore affirmé. «Nous entretenons des relations stables, d’une convergence absolue et d’une loyauté sans faille dans tous les domaines», a ajouté le ministre.

Présentant ses félicitation au roi Mohammed VI et au peuple marocain, à l’occasion de la Fête du trône, Grande-Marlaska a indiqué que la célébration de cet évènement était «un jour important pour le Maroc et les Marocains, mais aussi pour les pays qui souhaitent entretenir les meilleures relations avec le Maroc, comme l’Espagne».

«Le Maroc a mené avec succès des réformes en matière de politiques sociales, d’égalité, de développement économique, d’énergies renouvelables, de lutte contre le changement climatique et de transition énergétique et numérique», a relevé le ministre espagnol.