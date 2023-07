Cinéma : Asmae El Moudir primée en Afrique du Sud pour son dernier documentaire

Le documentaire «The mother of all lies» (La mère de tous les mensonges) de la réalisatrice marocaine Asmae El Moudir a eu le prix du meilleur film de sa catégorie, lors de la 44e édition du Festival international de Durban, tenue du 20 au 30 juillet 2023 en Afrique du Sud. Cet opus incarne la création novatrice d’une génération montante du cinéma marocain, qui a réussi à se faire une place dans la scène mondiale du septième art. Le jury qui a décerné ce prix a en effet indiqué avoir été «unanimement captivé par ce chef-d’œuvre», construit de manière «complexe et superposée, qui relie la distance entre la vie de famille intime et une histoire politique plus large, la frontière entre la réalité et la mémoire se dissout au fur et à mesure que nous suivons l’exploration déterminée des vérités cachées par le réalisateur».

Précédemment primé dans la catégorie Un certain regard du Festival de Cannes cette année, le documentaire d’Asmae El Moudir a enrichi son palmarès par plusieurs distinctions, à travers de nombreux évènements phares du cinéma international, notamment à Sidney (Australie) en juin dernier. Ce film raconte l’histoire d’Asmae, cinéaste marocaine de 28 ans, qui n’a aucune photo de son enfance. Elle se lance dans une enquête qui dévoilera les confidences d’une famille casablancaise, sur fond de faits politiques et historiques saillants de son époque, à l’image des «émeutes du pain» de 1981.