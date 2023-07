Musique : Mohamed Amine El Korchi, jeune virtuose MRE primé à Rabat

Natif de Bruxelles, Mohamed Amine El Korchi a été distingué, ce mois de juillet 2023, au Conservatoire national de Rabat où il a reçu le Prix d’honneur avec mention. Du haut de ses 19 ans, ce jeune virtuose de qanun devient le premier MRE né à l’étranger à avoir cette distinction. En 2021, il a déjà confirmé son talent précoce en obtenant le Premier prix au Conservatoire de Fès, sous la direction de Mohamed Briouel, ainsi que le Prix de perfectionnement en 2022, au Conservatoire de Rabat.

Dans son apprentissage musical classique, Mohamed Amine «aurait pu choisir le piano, la guitare, ou même le violon mais c’est le qanun qui est venu à lui, presque naturellement», a appris Yabiladi auprès de ses proches. «C’est l’irakien Souhad Najem qui lui enseignera les techniques de cet instrument et les secrets de la musique arabe pendant plusieurs années, jour après jour, presque heure après heure», ont-ils ajouté.

Mohamed Amine se passionne aussi pour la musique turque, avec Tristan Driessens. Grâce à Azzouz El Houri, il s’initie aux maqâms et aux takasims. Il forgera ensuite sa personnalité musicale à travers des rencontres déterminantes, avec les grands maîtres Mohamed Briouel, Khalid Mohamed Ali et Goksel Baktagir. Le jeune prodige est également le premier à traduire au qanun les œuvres de feu Said Chraibi.

En concert, Mohamed Amine El Korchi se produira 14 août à Amsterdam (Pays-Bas), avec la soprano Sabra El Bahri-Khatri. Le 1er octobre prochain, il sera chez Seyir Muzik à Bruxelles (Belgique), avec le violoniste Marwan Fakir. Le 7 octobre, un spectacle est prévu au Bozar de Bruxelles également, avec Khalid Mohamed Ali.