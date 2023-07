Niger : Le Maroc suit la situation et souligne l’importance de la stabilité

Le Maroc suit de près les récents événements en république du Niger et souligne l’importance de maintenir la stabilité de ce pays frère. Le royaume a indiqué être confiant en la sagesse du peuple et des forces vives du Niger pour préserver les acquis, maintenir son rôle régional constructif important et œuvrer à la réalisation des aspirations du peuple, a affirmé l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’Union africaine et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, lors d’une réunion urgente du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine sur la situation au Niger.

Visé pas une tentative de coup d’Etat, le président du Niger, Mohamed Bazoum, a été arrêté par la garde présidentielle dans la capitale Niamey, mercredi 26 juillet 2023. Quelques heures plus tard sur la télévision publique, un groupe de militaires a annoncé la fermeture des frontières et l’instauration d’un couvre-feu dans le pays.

Elu en février 2021, Mohamed Bazoum est considéré comme l’un des derniers dirigeants pro-occidentaux au Sahel, après que des pays comme le Mali et le Burkina Faso ont été témoins, ces dernières années, de coups d’Etat ayant porté l’armée au pouvoir.