Ibtissam Jraidi, première joueuse marocaine et arabe à marquer en Coupe du monde féminine de football

L'attaquante marocaine Ibtissam Jraidi a marqué, ce dimanche, un but qui la propulse directement dans l'histoire du football féminin. Elle devient la première joueuse marocaine et arabe à marquer un but en Coupe du monde.

Dès la 6e minute du match, Ibtissam Jraidi, qui évolue au club saoudien d'Al-Ahli, a fait vibrer les filets, offrant ainsi au Maroc sa première victoire pour sa première participation dans cette compétition de renommée internationale. Son but décisif a permis à la sélection féminine nationale de remporter le match avec un score de 1-0.

La performance exceptionnelle d'Ibtissam Jraidi n'est pas passée inaperçue, et la FIFA a salué son talent en la nommant meilleure joueuse du match.

More history is made for @EnMaroc ?



A special moment for Ibtissam Jraidi, who scores her nation's first-ever goal at a @FIFAWWC! pic.twitter.com/6PUiiVXiwd