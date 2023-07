Mohammed VI : Sérieux, confiance et reddition des comptes, les maîtres mots du discours de la fête du trône

Le sérieux et le travail acharné permettent d’accomplir de grandes réalisations dans tous les domaines de développement au Maroc, a insisté le roi Mohammed VI, dans son discours à la nation, ce samedi 29 juillet 2023. A l’occasion du 24e anniversaire de son accession au trône, cette allocution a débuté par la mise en exergue des réalisations accomplies jusque-là dans le pays. Mais pour réussir le passage à un nouveau cap dans le développement national, la persévérance devra faire la différence dans tous les secteurs, ce qui a déjà montré ses preuves, a souligné le roi.

Mohammed VI a en effet indiqué qu’«il ne s’agit pas de slogans, mais de principes» de civisme qui doivent aiguiller les prochaines réalisations, à l’image de l’exemple que la sélection nationale de football a montré lors du Mondial 2022, en tant que «meilleure illustration de la communion nationale et familiale» que permet la persévérance dans le travail. Le sérieux dans la création et l’innovation a également permis à la jeunesse marocaine de faire ses preuves, a rappelé le souverain, en référence à la conception de la première voiture à hydrogène marocaine.

La reddition des comptes, aspect essentiel de la presévérance

Ces indicateurs montrent par ailleurs l’importance de permettre à la jeunesse de bénéficier d’une confiance qui récompensera sa persévérance par la célébration de l’inventivité de la marque Maroc dans différents domaines de développement, que ce soit dans la santé, dans l’éducation, dans l’emploi ou dans l’industrie, a encore insisté le roi Mohammed VI. Pour le souverain, les valeurs du travail acharné et de la confiance doivent également aller de paire avec les principes de la reddition des comptes, de la méritocratie et de l’équité des chances, y compris au niveau de la responsabilité politique et de la gestion.

Dans ce sens, le roi Mohammed VI a fait référence aux grands chantiers en cours actuellement, dans un contexte économique mondial difficile, accentué dans le pays par les effets de la sécheresse. Ainsi, le souverain a insisté sur l’accélération de la mise en œuvre des politiques de protection des ressources hydriques et le virage vers l’hydrogène vert, ainsi que les énergies renouvelables. A ce titre, le Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation (PNAEPI 2020–2027) nécessite un «suivi strict et sans complaisance à l’égard de la surexploitation de nos ressources en eau», a ajouté Mohammed VI.

Pour répondre aux effets de ces crises multisectorielles sur les milieux les plus vulnérables, «nous avons grandement besoin de consacrer la confiance et le travail», y compris par la finalisation du chantier de la couverture sociale universelle et des aides directes pour les ménages les plus impactés, a encore souligné le roi.

Pour la restauration des liens avec l’Algérie et la réouverture des frontières

Dans son allocution, le souverain a par ailleurs indiqué que la persévérance portait ses fruits non seulement au niveau national, mais aussi en matière de relations internationales avec le Maroc, à commencer par la défense de la souveraineté territoriale. A ce titre, il a rappelé l’importance de tenir à quatre principes fondamentaux que sont les valeurs de la nation, de l’unité nationale, de la dimension sociale pour consacrer un développement économique qui réalise une justice sociale et territoriale, en plus des bonnes relations avec les pays frères voisins.

Ce quatrième principe a été illustré par le roi Mohammed VI à travers un appel franc à l’amélioration des relations entre le Maroc et l’Algérie. «Nous affirmons que le Maroc ne sera jamais une source de nuisance» pour le pays voisin, a soutenu le souverain, tout en exprimant son espoir d’un rétablissement des «liens de fraternité» entre les peuples et les dirigeants, mais aussi la réouverture des frontières maroco-algériennes.

Par ailleurs, le chef de l’Etat a salué les efforts des Forces armées royales, de la Sûreté nationale et de l’ensemble des autorités intervenantes dans la protection de la souveraineté territoriale du royaume.