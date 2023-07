Maroc : Le roi Mohammed VI adresse son discours de fête du trône

A l’occasion de la commémoration du 24e anniversaire de son accession au trône, le roi Mohammed VI adressera un discours à la nation, ce samedi 29 juillet. Ce discours sera retransmis sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 21h00 (heure locale), a annoncé un communiqué du ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie.

Le lendemain, dimanche après-midi, le roi présidera une réception, prévue à la place de la préfecture de M’diq-Findeq, dans la ville de M’diq. Chef suprême et chef d’Etat-major général des Forces armées royales, Mohammed VI présidera, lundi après-midi, à la place du Mechouar au Palais royal à Tétouan, la cérémonie de prestation de serment par les officiers, nouveaux lauréats des différents écoles et instituts militaires, paramilitaires et civils.

Le roi Mohammed VI présidera aussi, en fin d’après-midi du même jour, la cérémonie d’allégeance à la place du Mechouar au Palais royal à Tétouan.