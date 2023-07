Maroc : Radio Mars épinglée par la HACA pour propos violents répétés

La Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) a adressé un avertissement à Radio 20, propriétaire de Radio Mars, pour «non-respect des dispositions juridiques et organisationnelles relatives aux engagements liés à la déontologie des programmes, à la préservation de la dignité humaine, à la protection du jeune public et au devoir de contrôle de la diffusion», a indiqué le régulateur, vendredi dans un communiqué.

Les observations concernent deux épisodes, du 23 et 26 mai 2023, du programme Al Haqiqa Fi 90 Daqiqa, ainsi que l'épisode du 29 mai de l'émission Mars Attack, tous diffusés par Radio Mars. Ces épisodes ont été marqués par des expressions qui ne respectent pas les dispositions relatives à la déontologie des programmes, à la préservation de la dignité humaine, à la protection du jeune public et à la maîtrise d'antenne. Certains épisodes ont eu aussi des propos violents et dénigrants, visant une catégorie du public de l'équipe sportive présidée par l'invité de l'une des émissions, a fait savoir la HACA.