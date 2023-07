11 Septembre : Mounir El Motassadeq veut être retiré de la liste des terroristes de l’ONU

Condamné en 2007 à 15 ans de prison ferme en Allemagne pour appartenance à un groupe terroriste et complicité de meurtre, à la suite des attentats du 11 Septembre 2001 à New York et à Washington (Etats-Unis), le ressortissant marocain Mounir El Motassadeq demande à être retiré de la liste terroriste des Nations unies, en tant que membre d’Al-Qaïda. A cet effet, il aurait transmis un écrit à la commission compétente pour examiner le dossier au sein de l’ONU, selon des informations du quotidien allemand Der Spiegel. Les inscrits sur cette liste noire sont soumis à des restrictions au niveau international, notamment l’interdiction de voyage et le gel des comptes bancaires.

En 2018 après avoir purgé sa peine en tant que membre de la cellule terroriste de Hambourg, ville où il a été étudiant en ingénierie électrique en 2001, Mounir El Motassadeq a été expulsé vers son pays d’origine. Il a été reconnu coupable également d’avoir permis une couverture des localisations des autres membres de la cellule, en plus d’avoir réalisé des transferts financiers. Près d’un an avant les attentats, El Motassadeq s’est rendu dans un camp d’Al Qaïda en Afghanistan pour y suivre un entraînement militaire.

Selon les sources de Der Spiegel, un ombudsman s’informe actuellement sur El Motassadeq, afin de formuler des recommandations au sujet de la requête. Le processus peut prendre jusqu’à un an et demi, avec la présentation d’un rapport d’expertise exhaustif. Dans ce sens, le gouvernement fédéral en Allemagne «n’appuie pas la suppressions» du nom de l’ancien condamné de cette liste noire, ajoute le média. Quel que soit le dénouement, l’homme reste interdit d’accès au territoire allemand jusqu’en 2064.

Les attentats du 11 Septembre se sont produits lorsque des pilotes ont détourné les avions dont ils assuraient les vols, pour les crasher sur le World Trade Center (WTC) à New York et le Pentagone près de Washington. Un autre avion s’est écrasé en Pennsylvanie. Fondateur de la cellule de Hambourg, Mohammed Atta est cité par le FBI comme étant le coordonnateur des détournements et le pilote du premier avion, qui s’est écrasé contre la tour nord du WTC. Au total, 2 977 personnes sont décédées, en plus de 19 terroristes parmis les mis en cause.