Le Maroc et les Etats-Unis prolongent leur coopération scientifique et technologique

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui et l’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Puneet Talwar

Le protocole modifiant et prorogeant l’accord de coopération scientifique et technologique entre le Maroc et les Etats-Unis a été signé, ce vendredi 28 juillet à Rabat, par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, ainsi que l’ambassadeur américain Puneet Talwar, sous l’égide du Bureau des océans et des affaires environnementales et scientifiques internationales du Département d’Etat. Ce texte prolonge ainsi l’accord signé en 2006 et entré en vigueur le 8 février 2012, pour une période de dix ans, avec l’objectif de «renforcer davantage la coopération entre les deux pays» dans le domaine, a fait savoir un communiqué.

Lors de son allocution, le ministre Miraoui a indiqué que cet accord consolidait la coopération entre les gouvernements des deux pays, tout en permettant d’élargir les partenariats universitaires bilatéraux, le partage des expertises, ainsi que la mobilité des étudiants et des chercheurs.

A cet effet, l’accord établit «des programmes conjoints de recherche scientifique dans les domaines de la technologie et l’innovation autour du changement climatique, les énergies renouvelables, l’intelligence artificielle et le développement durable», souligne la même source.

L’ambassadeur Puneet Talwar a indiqué que ce cadre ouvrait «des opportunités aux instituts et entreprises marocains et américains» pour établir des liens entre les communautés de chercheurs. Il contribue également à assurer «une protection conjointe des droits de propriété intellectuelle et à relever des défis communs dans les domaines scientifiques et technologiques», a-t-il ajouté.