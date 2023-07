Israël - Palestine : Le Maroc réitère sa condamnation des incursions d'Al-Aqsa

Le Maroc a condamné la persistance des incursions par certains responsables israéliens dans la Mosquée Al-Aqsa et son esplanade à Al-Qods, avec la participation de certains extrémistes parmi leurs partisans, indique une source au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le Maroc, partant des principes constants du roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, réitère son refus total de tous les agissements unilatéraux visant à nuire aux efforts d’apaisement, appelle au maintien du statut juridique et historique établi dans la ville d’Al Qods et la Mosquée Al-Aqsa, et à éviter toutes les formes d’escalade et de provocation, a ajouté la même source.