Sommet Russie - Afrique : Aziz Akhannouch conduit la délégation du Maroc

La délégation du Maroc qui prend part au Sommet Russie - Afrique (27 et 28 juillet 2023) est conduite par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et comprend notamment le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita. Elle est arrivée, ce jeudi 27 juillet à Saint-Pétersbourg, pour participer aux travaux de la deuxième édition de ce rendez-vous, ouvert en présence de chefs d’Etat, de chefs de l’exécutif et de ministres de 49 pays d’Afrique.

Lors de ce sommet, le chef du gouvernement marocain représente le roi Mohammed VI. Outre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, la délégation du Maroc est composée de l’ambassadeur du royaume en Russie, Lotfi Bouchaara.

Après un premier rendez-vous en 2019 à Sochi, le Sommet Russie - Afrique dans sa deuxième édition a pour but de renforcer les partenariats dans les domaines politique, économique, scientifique ou encore culturel et humanitaire.

Le programme officiel prévoit une cinquantaine de séances et de tables rondes portant sur diverses thématiques, qui concernent notamment l’énergie et la souveraineté alimentaire.