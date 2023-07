Maroc : Prévisions modestement positives de Fitch Ratings pour les banques

L’agence de notation américaine Fitch Ratings prévoit une croissance du PIB au Maroc à 3% en 2023, après un ralentissement de 1,1% en 2022, dû à une contraction de 15% de la production agricole en raison de la sécheresse. Dans son nouveau rapport publié mercredi 26 juillet et relatif aux sept plus grandes banques dans le pays, Fitch a souligné que grâce à leur résilience dans un contexte économique national et mondial délicat, ces groupes pourraient réaliser des performances positives sur l’année 2023, quoique «modestes».

Les perspectives d’activité pour les banques marocaines en 2023 sont en effet liées à une «activité économique modérée», vu que «le crédit non consolidé des banques a chuté de 1% en mai, la hausse des taux d’intérêt ayant freiné la demande des entreprises et des ménages, tandis que les banques sont devenues plus sélectives dans leurs prêts afin de réduire le risque de crédit», fait savoir l’agence.

Par ailleurs, les banques marocaines sont devenues légèrement plus rentables qu’en 2022. Cet indicateur devrait s’améliorer «à un rythme plus rapide en 2023», souligne la même source. Quant à la capitalisation, elle est restée stable à près de 10%, avec des prévisions de légères améliorations d’ici la fin de l’année.

Outre les incertitudes macroéconomiques mondiales et le ralentissement observé chez les principaux partenaires commerciaux du Maroc, les facteurs affectant les perspectives commerciales incluent la persistance de l’inflation et le chômage, selon Fitch Ratings. Pour autant, l’agence de notation souligne que la marge de manœuvre reste suffisante pour résister aux chocs.