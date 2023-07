Maroc : Les incendies ont dévasté 3 900 hectares de forêts

Sur l’année 2023, les flammes ont dévasté près de 3 900 hectares de couvert forestier dans 222 feux de forêt au Maroc. Selon les données fournies mardi 25 juillet par le directeur général de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), Abderrahim Houmy, toutes les régions du pays sont concernées, particulièrement celle de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma avec 188 incendies, soit 38% du total. Dans le nord, 18 700 hectares ont été détruits, soit 82% des zones incendiées.

En marge d’une réunion de la commission des infrastructures, de l’énergie, des minéraux et de l’environnement à la Chambre des représentants, le ministère de l’Agriculture, de la mêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a indiqué que «le plus grand incendie cette année s’est produit à Ghisslane, près de Berkane, ayant ravagé 2 000 hectares de forêt».

Depuis le début de la période estivale de cette année, 5 à 6 incendies par jour ont été comptés. En 2022, la superficie touchée a atteint 22 800 hectares à travers 500 incendies. Au niveau régional, le Maroc enregistre le taux le plus bas (0,04%) du couvert ravagé, comparé à la France (62 000 ha), à l’Algérie (47 000 ha) et au Portugal (90 000 ha).

Par ailleurs, 1,6% du total des incendies ont dépassé 50 hectares, tout en touchant 77% de la superficie totale brûlée. Près de 133 000 hectares ont été protégés contre les incendies, parallèlement à la signature d’un accord-cadre pour 290 millions de dirhams, dont 150 MDH financés par l’ANEF.

Dans ce contexte, l’Agence a élaboré un Plan directeur de gestion intégrée des incendies de forêts pour la période 2023-2033, s’articulant autour d’actions prioritaires de prévention contre les incendies de forêts.