Football : Les CAF Awards font leur retour au Maroc pour l’édition 2023

Les CAF Awards feront leur grand retour au Maroc, pour célébrer les stars du football africain le 11 décembre 2023. Le lieu choisi sera dévoilé prochainement par les organisateurs. Après le succès de l’évènement organisé l’année dernière à Rabat, où Sadio Mane (Sénégal) et Asisat Oshoala (Nigeria) ont été consacrés, l’édition de cette année promet ainsi de mettre vedette certaines des plus grandes stars continentales, selon une annonce de la Confédération africaine de football (CAF).

«Les prix récompenseront les meilleurs joueurs des clubs et les internationaux qui se sont illustrés lors de la saison écoulée, avec en point d’orgue le couronnement des joueurs africains de l’année dans les catégories masculine et féminine», a fait savoir l’instance sportive. Selon la même source, plusieurs autres distinctions seront en jeu, notamment celles du «joueur interclubs de l’année, le jeune joueur de l’année, l’équipe nationale de l’année, l’entraîneur de l’année, le club de l’année et le but de l’année».

Les CAF Awards consacreront également la joueuse interclubs de l’année, section introduite en 2022 après le lancement réussi de la Ligue des champions féminine de la CAF.