Mineurs isolés : Certains pays «ne prennent pas au sérieux» la coopération avec le Maroc

Les interlocuteurs partenaires dans les autres pays «ne négocient pas sérieusement» avec le Maroc sur le dossier des mineurs non accompagnés, selon des déclarations du ministre marocain de la Justice, lundi 24 juillet à la Chambre des représentants. En réponse à une question orale sur le sujet, Abdellatif Ouahbi a souligné que la protection des mineurs, seuls de surcroît, était une responsabilité étatique «qui doit être prise très au sérieux», mais par rapport à laquelle la coopération «n’est pas sérieuse» chez les autres parties prenantes. Il a ainsi dressé le constat que cette thématique faisait l’objet de «récupérations politiques».

Sans les nommer, le ministre fait allusion surtout aux pays européens, où le sujet des mineurs étrangers seuls revient de manière saisonnière dans les débats médiatiques. Depuis quelques années, la thématique est abordée en Europe plus souvent par le prisme des discours politisés sur la question migratoire, associant la question des enfants non accompagnés à la sécurisation des frontières plus qu’une approche multidimensionnelle.

Selon Abdellatif Ouahbi, «cette question a été utilisée politiquement» par d’autres pays. «Nous avons entamé des négociations, exprimé nos intentions et notre volonté de résoudre le problème, mais certains manipulent le sujet et cela les regarde. Les enfants ne devraient pas être impliqués dans la politique», a souligné le ministre.