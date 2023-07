Maroc : ALSA assure la desserte de l’aéroport d’Agadir Al Massira

ALSA a lancé une nouvelle ligne «AE Aerobus» reliant l’aéroport d’Agadir Al Massira au centre-ville d’Agadir, après l’inauguration de cette ligne le 23 juin dernier, en présence du Wali de la ville, du gouverneur de la préfecture d’Inezgane et du directeur général de la SDL Agadir mobilité et des représentants du commandant aéroportuaire.

«Cette ligne relie le pôle d’échange de la vallée des Oiseaux à l’aéroport, en passant par la zone balnéaire», indique un communiqué, ajoutant que «le trajet s’effectue en 50 minutes, avec une fréquence de passage d’une heure pour un tarif de 50 DH TTC en aller simple et 80 DH TTC en aller-retour». A cet effet, «un point de vente a été aménagé à l’intérieur de l’aéroport à destination des clients».

Cette ligne se veut ainsi comme le moyen de renforcer la connectivité et la mobilité dans la ville, tout en dynamisant le tourisme. Il s’agit aussi d’une alternative «plus pratique, abordable et sécurisée» par rapport aux déplacements en voiture, avec des possibilités «non seulement aux voyageurs, mais également au personnel de l’aéroport et aux travailleurs des zones avoisinantes qui pourront rejoindre l’aéroport et leurs lieux de travail respectifs à moindre coût», a ajouté la même source.

Cette ligne est équipée de bus «entièrement rénovés», avec un espace aménagé pour les bagages et un habillage permettant de les identifier. «Conformément à la politique d’inclusion d’Alsa, deux conductrices ont été assignées à cette ligne», fait savoir le communiqué.

ALSA opère à Agadir depuis 2011. Le transporteur gère 42 lignes dans la ville et 201 bus, qui ont transporté une moyenne plus de 48 millions de passagers par an.