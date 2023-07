Maroc : L’Université d’été pour les enfants des MRE ouvre sa 14e édition à Rabat

La quatorzième édition de l’Université d’été en faveur des jeunes Marocains résidant à l’étranger (MRE) connaît la participation de 300 jeunes marocains, âgés de 18 à 25 ans, résidant dans plus d’une trentaine de pays. Organisée à Rabat par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des MRE, cette initiative qui se déroule jusqu’au 1er août prochain s’inscrit dans le cadre du renforcement identitaire des nouvelles générations issues de l’émigration marocaine.

Les travaux de cette Université d’été constituent une opportunité idoine pour ces jeunes MRE de se rencontrer, d’échanger et de découvrir de près la richesse de leur pays d’origine, notamment son histoire, sa culture et son système de valeurs basé sur le dialogue et la tolérance, tout en leur permettant de s’enquérir des grands chantiers stratégiques et de découvrir les atouts culturels, économiques et touristiques du Maroc.

A travers cette initiative, ces jeunes auront l’occasion de prendre connaissance du système des valeurs marocain qui prône le dialogue entre les cultures et les religions et consacre le principe de la citoyenneté responsable et s’attache aux valeurs humaines universelles.

Au programme de cette Université d’été figurent entre autres des visites des sites historiques de la ville de Rabat et l’organisation de conférences, d’ateliers thématiques et de rencontres axées notamment autour de l’investissement au Maroc, le Nouveau modèle de développement et les derniers développements de l’affaire du Sahara, outre les questions intéressant les jeunes générations des MRE.