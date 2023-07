Egypte : Suspension et amende contre Hussein El Shahat pour avoir giflé Mohamed Chibi

La Ligue professionnelle égyptienne de football (EPL) a annoncé la suspension de Hussein El Shahat pour deux matchs, assortie d’une amende de 20 000 livres (près de 6 400 dirhams). Dimanche, le joueur d’Al-Ahly a agressé physiquement l’international marocain Mohamed Chibi, sous les couleurs de Pyramids FC, à la fin de la rencontre ayant opposé les deux équipes (0-3) dans le cadre de la Coupe d’Egypte. Largement partagée sur les réseaux sociaux depuis, une vidéo a montré qu’après une courte altercation verbale, El Shahat, en mauvais perdant, a giflé Chibi au visage, provoquant l’intervention de coéquipiers qui se sont interposés. A la suite de l’incident, Pyramids FC a saisi la commission disciplinaire de la Fédération egyptienne de football.

Plus tard, une photo relayée par certains médias a indiqué que les deux joueurs se seraient réconciliés après avoir regagné les vestiaires, ce que le footballeur marocain a démenti. Dans une story partagée sur son compte Instagram hier soir, Mohamed Chibi a souligné avoir été rappelé à l’entrée du vestiaire de son club, avant d’être pris par surprise devant les caméras documentant une accolade d’excuses de la part de l’ailier d’Al-Ahly, sans avoir son mot à dire. La version de l’international marocain révèle une campagne de harcèlement dont il dit avoir fait l’objet, bien avant ce récent match.

حسين الشحات يعتدي بالضرب على محمد الشيبي لاعب بيراميدز pic.twitter.com/hj2OODouEQ — Mohamed Zaki (@mohamed_zaki14) July 23, 2023

Dans sa publication, Mohamed Chibi a notamment indiqué avoir essuyé «des insultes visant [ses] deux parents, lors du match de Super Coupe» disputé en mai dernier contre le même Al-Ahly, aux Emirats arabes unis. Il a par ailleurs confié avoir été harcelé moralement et physiquement lors de cette rencontre-là, ainsi que celle du 23 juillet, en subissant notamment plusieurs coups qui l’auraient ciblé de manière systématique et volontaire.

«Avant l’incident de [ce dimanche] et avant les gifles, il y a eu une menace franche de me casser la cheville», a encore écrit le joueur de Pyramids FC. Au vu des tensions, Mohamed Chibi a exprimé ses inquiétudes pour son intégrité physique en tant que sportif et pour son avenir de footballeur professionnel en Ligue égyptienne.