Maroc : Quatre morts après le naufrage d’une embarcation à destination des îles Canaries

Au moins quatre ressortissants marocains, dont une femme, sont morts ce lundi au large de Dakhla, après le naufrage de leur embarcation à destination des îles Canaries. Les victimes sont originaires de la province de Khénifra, âgées entre 21 et 48 ans. Des dizaines d’autres personnes ont été à bord, mais leur nombre précis initial, ainsi que celui des survivants et des disparus, reste inconnu, selon des sources sécuritaires et médicales citées par l’agence de presse espagnole EFE.

Vendredi dernier, six nationaux sont morts noyés, lors de leur tentative de traversée en mer vers l’Espagne, depuis la côte méditerranéenne de la province de Nador. Leur embarcation a chaviré avec 54 personnes à bord, dont 48 ont pu atteindre le rivage.