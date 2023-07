Stress hydrique : La Banque mondiale alloue 350 millions de dollars au Maroc

Le conseil administratif de la Banque mondiale a approuvé un programme d’une valeur de 350 millions de dollars (M$), en soutien au Maroc pour la mise en œuvre de son Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation (PNAEPI) couvrant 2020-2027, dans le cadre plus global du Plan national de l’eau sur 30 ans (2020-2050). Le PNAEPI a vocation à améliorer la sécurité de l’eau à travers des investissements dans le secteur, tout en renforçant la résilience de l’approvisionnement en eau potable et de l’irrigation.

Selon un communiqué parvenu à Yabiladi, le programme de la Banque mondiale contribuera au financement de plusieurs actions du PNAEPI, à travers trois piliers stratégiques : le renforcement de la gouvernance du secteur de l’eau, l’amélioration de la viabilité financière et de l’efficacité de l’utilisation de l’eau et une meilleure intégration des ressources en eau non conventionnelles. A ce titre, la Banque mondiale rappelle que «le Maroc est confronté à des défis majeurs liés au climat et à l’eau, en tant que zone à forte vulnérabilité». De ce fait, «la pénurie d’eau impose d’importantes contraintes économiques, lesquelles devraient encore s’aggraver alors que le pays approche le seuil critique de 500 mètres cubes d’eau par personne et par an d’ici 2030». L’institution souligne aussi que le changement climatique «risque d’exacerber les effets cumulatifs et en cascade sur la sécurité de l’eau au Maroc».

Dans ce contexte, «garantir l’accès aux ressources naturelles, notamment à l’eau, tout en les préservant, est essentiel pour construire un avenir durable au Maroc», affirme Jesko Hentschel, directeur pays pour le Maghreb et Malte à la Banque mondiale. En plus du soutien apporté au Plan national de l’eau (PNE), le programme soutiendra la gouvernance du secteur à travers des action à même de protéger les ressources en eaux souterraines.

En outre, le programme est destiné au soutien des actions gouvernementales pour la viabilité financière et l’efficacité de l’utilisation de l’eau, en plus de sensibiliser à l’importance de la préservation de cette ressource naturelle et opérationnaliser des plans de réduction des pertes d’eau potable dans les réseaux de distribution.