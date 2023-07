Mercato : Romain Saïss rejoint officiellement Al-Sadd au Qatar

L’international marocain Romain Saïss a signé son contrat avec Al-Sadd pour une durée de deux saisons. Initialement sous contrat jusqu’en 2024 avec le club turc Becişiktaş, le défenseur de 33 ans a ainsi rejoint sa nouvelle équipe au Qatar de manière offielle, dans le cadre du mercato estival en cours. Après plusieurs phases de négociations entre le capitaine des Lions de l’Atlas et la formation, cette dernière a annoncé le transfert abouti du joueur, ce lundi 24 juillet via ses réseaux sociaux.

? OFFICIAL: Romain Saiss signs for Al-Sadd on a two-year deal starting from the 2023-24 season#السد | #AlSaddpic.twitter.com/xyABKQRCak — ? #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) July 24, 2023

Commentant son choix auprès de Foot Mercato, le joueur international a évoqué des différends professionnels et personnels avec le nouvel entraîneur de son ancienne équipe, ou encore des considérations familiales, en plus de plusieurs facteurs qui devraient lui permettre de concilier entre son évolution en clubs et ses futurs projets avec la sélection nationale du Maroc. «Si j’ai fait le choix de quitter Becişiktaş, ça n’a rien à voir avec le club, les fans ou mes coéquipiers. Le seul problème, c’est avec le coach [Şenol Güneş, ndlr]. Depuis qu’il est arrivé, il y a eu une accumulation de choses qui m’ont amené à me dire que je devais partir, car je ne pouvais pas faire confiance à une personne comme ça. c’est un choix réfléchi. J’ai pesé le pour et le contre», a déclaré Romain Saïss.

«Aujourd’hui, j’ai souhaité donner une nouvelle tournure à ma carrière en décidant avec ma famille. C’est la meilleure solution possible. Je sais déjà ce que les gens vont dire, que je viens en pré-retraite. Ce n’est pas du tout le cas. J’ai encore l’optique de jouer des CAN et une Coupe du monde en 2026. J’aurais 36 ans. J’ai toujours fait des choix en rapport avec ma sélection», a affirmé le capitaine du Onze national.

Suivi de près par de nombreux clubs européens depuis le début de cette saison et encore plus après l’exploit historique du Maroc lors du Mondial 2022, Romain Saïss a été convoité notamment par l’Olympique de Marseille, Lens ou encore Lille. Il aurait rapidement opté pour Al-Sadd, avec un conrat pour 2,5 millions d’euros, plus des bonus.