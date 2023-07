Mondial féminin : Le match Maroc - Allemagne projeté à la résidence allemande à Rabat

Les ambassades d'Allemagne et d'Australie au Maroc projettent du match de football féminin entre l'Allemagne et le Maroc, qui se tient ce lundi 24 juillet dans le cadre du Mondial d'Australie et de Nouvelle-Zélande. La projection se tient dans la résidence de la représentation allemande à Rabat.

Cette grand-messe footballistique constitue un moment de célébration du talent, de la passion et de la force des footballeuses du monde, d'autant qu'il constitue un moment historique pour les deux équipes qui se rencontrent pour la première fois dans une Coupe du monde, la première où le Maroc est représenté.

Selon un communiqué de l'ambassade, la projection rassemble les férus du ballon rond et les amateurs de sport pour vivre cette rencontre en direct. En phase avec les valeurs du football et du sport en général, l'idée est ainsi de créer un lieu de rencontre et de fête qui renforce les liens sportifs et culturels entre les fans des équipes.

Par la même occasion, il s'agit selon l'ambassade d'un moyen de sensibilisation à l'importance du sport féminin, de manière à encourager les jeunes filles et les femmes à percer dans le football, en ayant les mêmes chances et les mêmes possibilités que les sportifs.