Binter reprend sa liaison aérienne entre Fès et les îles Canaries

La compagnie aérienne espagnole Binter a repris, samedi, la liaison internationale directe entre la ville de Fès et l’archipel des Canaries une fois par semaine, via la grande Canarie (Gran Canaria). Après un vol de 3H15 mn, un avion NT 6428 de Binter s’est posé sur l’aéroport de Fès-Saiss vers 14h30, en provenance des îles Canaries, avec quelque 70 passagers à bord de diverses nationalités. Cette ligne, qui vient renforcer la présence de cette compagnie aérienne au Maroc, sera assurée chaque samedi en aller-retour.

Dans une déclaration à la MAP, Borja Bethencourt Muñoz, responsable international de communication à Binter, a souligné qu'«avec la reprise de cette liaison, qui reliera les Canaries à la troisième ville du Maroc, Binter lance son programme le plus important de liaisons avec le Maroc, fruit du travail commun avec l’Office national marocain du tourisme». La compagnie aérienne a mis en vente en 2023 plus de 78 000 sièges répartis sur 36 vols hebdomadaires desservant 11 itinéraires vers huit destinations de la région nord-africaine la plus proche des Canaries : Fès, Marrakech, Agadir, Guelmim, Laâyoune et Dakhla, auxquelles s’ajoutent Tanger et Essaouira, a-t-il fait savoir.

Selon le responsable international de communication, la compagnie aérienne a dépassé, durant ce mois de juin, le seuil des 80 millions de passagers transportés à bord de ses avions depuis sa création en 1989.