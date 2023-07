Un homme lié à un réseau d’immigration et de trafic d’êtres humains arrêté à Tanger

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger, sont parvenus samedi, sur la base de renseignements fournis par les services de la Direction générale de surveillance du territoire, à interpeller un individu pour ses liens présumés avec un réseau criminel actif dans l’immigration clandestine et la traite d’êtres humains. Les enquêtes et les investigations menées ont permis d’appréhender l’accusé au niveau du lotissement Diyar Tanger, en flagrant délit de préparation d’une opération d’immigration irrégulière, en compagnie de deux candidats âgés de 22 et 23 ans, indique-t-on de source sécuritaire.

L’opération de pointage dans la base de données des personnes recherchées par la justice a révélé que l’individu en question fait l’objet de 11 avis de recherche au niveau national pour des chèques sans provision et organisation d’immigration clandestine, ajoute-t-on de même source.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer toutes les ramifications de cette affaire et d’appréhender tout autre individu impliqué dans ces actes criminels.