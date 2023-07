Sahara et Israël : Ferhat Mehenni, chef du MAK, félicite le roi Mohammed VI et Netanyahu

Le chef du Mouvement d’autodétermination de la Kabylie a salué la reconnaissance, par Israël, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. «Je viens d'adresser au Roi du Maroc et au Premier Ministre israélien les félicitations de la Kabylie», a indiqué sur Twitter Ferhat Mehenni.

ACCORDS MAROC-ISRAËL :

Dimanche prochain 23 Juillet 2023 à 22h, dans mon allocution au peuple kabyle, je donnerai plus d'éléments.

À dimanche ! — FERHAT MEHENNI (@FerhatMhenni) July 21, 2023

«En reconnaissant la marocanité du Sahara, Israël désarme le bras armé de l'Algérie, le Polisario», a-t-il ajouté dans un autre tweet.

Le président du MAK n’a jamais caché ses profondes relations avec Rabat, où son mouvement pour l’indépendance de la Kabylie bénéficie de soutien et compréhension, même si l’appui officiel du Maroc subit les aléas de la politique. Il est, parfois, clair et sans ambiguïté, comme lorsque la diplomatie du royaume a appelé, en 2015, 2021 et 2022 depuis la tribune des Nations unies, à accorder au peuple kabyle le droit à l’autodétermination. Néanmoins, l’engagement du royaume en faveur du MAK n’est pas aussi constant que le soutien de l’Algérie au Polisario.

Le gouvernement israélien a reconnu officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara, a indiqué le Premier ministre Benyamin Netanyahu, dans une lettre adressée au roi Mohammed VI. Le chef de l’exécutif israélien a assuré le souverain que cette position sera «reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du gouvernement israélien», a précisé le Cabinet royal dans un communiqué.

En Algérie, le MAK est classé organisation terroriste, au même titre que le Mouvement Rachad (islamiste). Le pouvoir algérien accuse Ferhat Mehenni d’être un agent aux services des renseignements du Maroc et d'Israël.