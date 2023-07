Mondial féminin : Visa envoie 32 Marocains assister au premier match des Lionnes de l'Atlas

Le leader mondial des paiements numériques Visa, partenaire de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023, a envoyé par avion trente-deux Marocains titulaires d'une carte Visa en Australie pour vivre une expérience unique et assister au premier match du Maroc à Melbourne. Les chanceux supporters auront l'occasion d'encourager les Lionnes du Maroc lorsqu'elles affrontent l'équipe d'Allemagne le 24 juillet, indique Visa dans un communiqué.

Outre les billets VIP pour assister au match, les détenteurs de cartes Visa, qui ont gagné des packages pour le tournoi, ont reçu des billets d'avion aller-retour pour deux personnes, un séjour de 6 nuits dans un hôtel 5 étoiles, le transport pour tous les matchs et une carte Visa prépayée d'une valeur de 300 dollars. Il s'agit aussi de cadeaux locaux d'une valeur de 200 dollars, la participation à des événements Visa en Australie et l'accès à une assistance médicale et à une équipe d'assistance Visa pendant toute la durée de leur séjour.

Le communiqué rappelle que l'équipe nationale de football féminin du Maroc a franchi une étape historique en devenant la seule équipe qualifiée de la région d'Afrique du Nord pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023. «En tant que sponsors fiers, Visa a mené une large campagne marketing visant à stimuler l'enthousiasme des audiences locales et du public, reflétant le dévouement de Visa à l'autonomisation des communautés et à la création d'expériences mémorables qui transcendent les frontières géographiques», ajoute la même source.

En outre, Ghizlane Chebbak et Fatima Tagnaout de l'équipe du Maroc font partie du programme Team Visa de cette année, qui vise à aider les athlètes à s'épanouir sur le plan personnel et professionnel grâce à un soutien financier et à une assistance en matière d'activités philanthropiques, d'outils d'alphabétisation financière et de ressources consacrées à la santé mentale et au bien-être, explique-t-on encore.