Législatives espagnoles : L’USFP incite les Hispano-marocains à voter pour le PSOE

La secrétaire régionale de l’USFP en Espagne, Aïcha El Gourgi, a appelé les Marocains ayant la nationalité espagnole à voter en faveur du parti de Pedro Sanchez aux législatives anticipées du 23 juillet. Sans mentionner le soutien du chef du gouvernement au plan marocain d’autonomie au Sahara, la députée à la Chambre des représentants au Maroc a d’autres cordes dans son arc, pour plaider la cause du PSOE.

«Le Parti socialiste ouvrier d’Espagne a rempli ses engagements, renforçant et protégeant les valeurs de l’égalité et la justice sociale», a-t-elle indiqué. Le PSOE a réussi à «édifier une Espagne unie dans sa diversité», se félicite Aïcha El Gourgi. «Sur la scène internationale, le PSOE a défendu les valeurs de coopération, solidarité, respect mutuel et du bon voisinage basé sur le dialogue», indique-t-elle encore.

«Votre participation est essentielle pour que notre voix soit entendue (...) Nous devons stopper l'avancée des partis de droite et d'extrême droite», a lancé Aïcha El Gourgi à l’adresse des Hispano-marocains.

L'USFP a déjà appelé à voter en faveur du PSOE, lors des communales et des législatives, organisées respectivement en mai et novembre 2019.

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, le Premier ministre portugais, António Costa et le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, ont aussi invité les électeurs espagnols à soutenir, le 23 juillet, le PSOE.