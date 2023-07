Cinéma : Cet été, trois films du Maroc à l’affiche dans les salles obscures en France [vidéo]

Prix du jury dans la section Un certain regard de la 76e édition du festival de Cannes (du 16 au 27 mai), le premier long-métrage du réalisateur marocain Kamal Lazraq, «Les Meutes», est désormais sorti dans les salles en France, depuis le 19 juillet 2023. Incarné par deux comédiens non professionnels, Ayoub Elaid et Abdellatif Masstouri, ce drame est une immersion dans une nuit mouvementée au cœur des rues de Casablanca. Il suit Hassan et Issam, père et fils, qui «tentent de survivre au jour le jour en enchaînant les petits trafics pour la pègre locale». «Un soir, un homme qu’ils devaient kidnapper meurt accidentellement dans leur voiture. Les deux hommes se retrouvent avec un cadavre à faire disparaître. Commence alors une longue nuit à travers les bas-fonds de la ville».

Après le succès de la sortie du film multiprimé «Le Bleu du caftan», second long-métrage de la réalisatrice Maryam Touzani, le 22 mars 2023 en France, puis le 7 juin au Maroc, cet été annonce en effet la sortie de trois opus majeurs de cinéastes marocains, qui s’invitent dans les salles du cinéma de l’Hexagone. Parmi eux, le premier film long de la réalisatrice franco-marocaine Sofia Alaoui, Prix du jury «Creative vision» au 39e festival Sundance (du 19 au 29 janvier 2023) «Animalia», est prévu sur les grands écrans à partir du 9 août.

Production française, marocaine et qatarie, cet opus met en image les circonstances d’un monde soudainement méconnaissable car basculé vers le surréel. C’est l’histoire d’Itto (Oumaïma Barid), jeune mariée de 22 ans avec vivant chez ses beaux-parents avec son mari Amine (Mehdi Dehbi), le temps de sa grossesse. A quelque temps de son accouchement, la jeune femme voit son mari partir en voyage d’affaires, avant qu’un mystérieux état d’urgence ne se déclare dans le pays. Des phénomènes météorologiques étranges et les faits inquiétants se succèdent, signifiant une présence surnaturelle.

Plus tard en fin d’été, les cinéphiles en quête de nouvelles sorties de réalisateurs marocains auront rendez-vous avec «Déserts», dernier film de Faouzi Bensaïdi, en salles à partir du 20 septembre 2023 en France. Sixième long-métrage du cinéaste marocain, cet opus a déjà été sélectionné dans le cadre de la 55e édition de la Quinzaine des cinéastes, en marge du 76e festival de Cannes.

Production française, allemande, marocaine et belge à la fois, il s’agit de l’histoire de Mehdi et de Hamid, qui travaillebnt pour une agence de recouvrement. «Un jour, dans une station d’essence plantée au milieu du désert, une moto se gare devant eux. Un homme est menotté au porte-bagage, menaçant. C’est l’Evadé. Leur rencontre marque le début d’un périple imprévu et mystique…».