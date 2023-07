Football : Khalid Fouhami nouvel entraîneur du Chabab Atlas Khénifra (CAK)

L’ancien gardien de but de la sélection nationale du Maroc, Khalid Fouhami, vient d’être désigné à la tête du staff technique du Chabab Atlas Khénifra (CAK), succédant à Samir Yaich, selon une source au sein de l’équipe. L’ancien portier et vice-champion d’Afrique en 2004 a signé un contrat d’une saison. Il aura pour mission de redorer le blason du club et le faire réintégrer la première division de la Botola Pro, dont l’équipe est absente depuis 2017.

Par ailleurs, Khalid Fouhami aura pour mission de recruter de nouveaux joueurs à même d’apporter une valeur ajoutée au club, surtout après le départ de plusieurs coéquipiers. En préparation de la prochaine saison, les entraînements débuteront le 24 juillet, au stade municipal de Khénifra.