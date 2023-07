ONU : Le Polisario utilise Aminatou Haidar contre la présidence du Maroc du CDH

Le Polisario mène, depuis quelques semaines, une campagne contre une éventuelle élection, en 2024, du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l’Homme à l’ONU. Après les condamnations de son représentant en Suisse, Oubi Bachir, la direction du Polisario a fait appel à Aminatou Haidar afin de convaincre des ONG et des diplomates à contre la candidature.

A cet effet, la présidente de l’«Instance sahraouie contre l’occupation marocaine (ISACOM)» a effectué, du 17 au 19 juillet, une visite à Genève. Il a tenu des réunions notamment avec «les rapporteurs spéciaux des Nations unies sur la question des défenseurs des droits de humains et sur les droits à la liberté d’association et de réunion pacifique», ainsi que «l’ambassadeur du Zimbabwe à Genève et président du Groupe du soutien de Genève pour le Sahara occidental», a écrit l’organisation sur Twitter.

Lors de ses rencontres, Aminatou Haidar a accusé le Maroc de «commettre des violations des droits de l’Homme au Sahara occidental» et a invité ses interlocuteurs à s’opposer à la candidature du royaume. Avant de se rendre en Suisse, Haidar a animé une conférence au Pays basque en Espagne, sur les «violations des droits humains commises par le Maroc au Sahara occidental».

Jusqu’au 31 décembre 2023, la présidence du CDH est assurée par la république Tchèque. Le tour de table de l’instance onusienne, pour le mandat 2023 - 2025, est constitué de 47 Etats, dont l’Algérie et l’Afrique du Sud. Traditionnellement, le président du CDH de l’ONU est désigné par consensus entre ses membres, à l’exception de 2021.