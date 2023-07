Protocole de pêche : Le Maroc insiste sur le «partenariat stratégique» avec l’UE

Après l’expiration, le 17 juillet, du protocole de pêche, le gouvernement marocain loue le «partenariat stratégique» avec l’Union européenne. «L'UE occupe une position importante en tant que partenaire stratégique du Maroc. Cette association ne se limite pas seulement à la pêche (...) elle est multiforme et très profonde et englobe des secteurs importants et stratégiques», s’est félicité, hier, le ministre des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, lors d’un point de presse tenu à l'issue du conseil de gouvernement. Mustapha Baïtas a salué également le bilan «positif» du protocole de pêche 2019-2023.

Quant à l’avenir de la coopération entre Bruxelles et Rabat dans le domaine de la pêche, il a souligné qu’elle dépendra «de l’évaluation» que mènent le Maroc et l’UE. Des propos qui vont dans le sens des déclarations faites, le 12 juillet, par le ministre des Affaires étrangères. «Le royaume d’aujourd’hui n’est pas dans ce style de partenariat : ressources naturelles contre appui financier (…) Le Maroc souhaite des partenariats avec une valeur ajoutée plus claire», a précisé Nasser Bourita.

De son côté, la Commission européenne a affirmé, la semaine dernière, que la coopération avec le Maroc dans le domaine de la pêche fait partie d’un «partenariat global et mutuellement bénéfique, qui fait du Maroc et de l’UE des partenaires stratégiques pour la stabilité, le développement et la prospérité dans la région».