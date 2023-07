Echange bancaire automatisé : Le gouvernement renvoie la responsabilité au cabinet El Othmani

Le projet de loi sur l’accord entre le Maroc et l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique), portant sur l’échange bancaire automatisé, continue d’être à la Une. Ce jeudi, le ministre des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement répondu, lors du point de presse hebdomadaire, à une autre question sur le sujet. Mustapha Baïtas a renvoyé la responsabilité de la conclusion de cet accord au gouvernement El Othmani.

«Il faut préciser que cet accord a été signé en 2019. Il n’a pas été conclu sous l’actuel gouvernement. Il y a ceux qui veulent attribuer ce dossier à ce gouvernement», a-t-il affirmé. Et d’insister en enchaînant une nouvelle fois que que «cet accord a été signé en 2019 et non en 2021 ou 2022».

Baïtas a conclu sa réponse par réitérer l’engagement du cabinet Akhannouch à défendre les intérêts des MRE. Un message déjà porté, mardi 18 juillet à la Chambre des représentants, par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, ainsi que le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

Les députés ont demandé au gouvernement de revoir l’accord avec l’OCDE sur l’échange bancaire automatisé.