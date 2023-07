Maroc : La Marine royale porte secours à 845 migrants

Les unités de la Marine royale ont porté secours, durant la période allant du 10 au 17 juillet 2023, à 845 migrants de différentes nationalités, en majorité de pays subsahariens. Près de 400 parmi eux ont été secourus au niveau des eaux sous juridiction nationale du Sud du Maroc, a-t-on appris de source militaire. Durant ces opérations, un corps sans vie a été repêché et ramené au port marocain le plus proche, a-t-on précisé de même source.

Ces candidats ont tenté des traversées périlleuses à bord d’embarcations de fortune, ou encore à la nage. Les personnes secourues ont reçu les premiers soins à bord des unités de la Marine, avant d’être ramenées saines et sauves aux ports les plus proches du Maroc et remises à la Gendarmerie royale, pour les procédures administratives d’usage.

Le renforcement du dispositif de surveillance fait que les migrants empruntent la mer à partir des pays au sud du royaume. Cependant, ils échouent souvent au niveau des côtes marocaines, a conclu la même source.