Dakhla - Errachidia : Transavia et l’ONMT dynamisent la desserte internationale du sud

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) et Transavia ont renforcé leur partenariat, avec le lancement de nouvelles lignes pour desservir Dakhla et Errachidia. Cette démarche est inscrite dans le cadre du plan stratégique «Light In Action», incluant la mise en place de lignes directes point à point pour renforcer l’activité touristique du pays.

Concernant Dakhla, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM a décidé de relancer la ligne Paris–Dakhla en augmentant la cadence, avec deux fréquences par semaine à partir du 30 octobre 2023, chaque lundi et chaque vendredi.

Cette ligne a été lancée une première fois en 2018, avant sa mise en arrêt depuis 2020. Avec cette relance, la ville bénéficie désormais de trois vols directs internationaux. En effet, la Royal air Maroc (RAM) a lancé un vol direct entre Paris et Dakhla en 2021, toujours opérationnel avec des résultats satisfaits en matière de remplissage.

Par ailleurs, Transavia lance une nouvelle ligne directe entre Paris et Errachidia, dans le cadre d’un programme hebdomadaire chaque dimanche, constituant ainsi la première connexion internationale vers la ville.

Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT, souligne que «Dakhla et Errachidia sont deux destinations touristiques à fort potentiel de développement qu’il est important d’accompagner». «Aujourd’hui, avec ces nouvelles connexions internationales, elles pourront bénéficier d’un nouveau flux de touristes internationaux et élever leurs performances», a-t-il déclaré.