Parathlétisme Paris 2023 : Le Maroc totalise 7 médailles dont 3 en or

A l’issue du Championnat du monde de parathlétisme, tenu du 8 au 17 juillet 2023 à Paris (France), le Maroc a remporté un total de sept médailles, dont trois en or, 2 en argent et 2 en bronze. La sélection nationale a clôturé sa participation avec la troisième médaille d’or, remportée par le champion paralympique et du monde, Zakariae Derham au lancer de poids (F33).

Au niveau du tableau des médailles, le bilan de cette performance a classé le Maroc au 20e rang sur 107 pays participants. Les deux autres médailles d’or ont été remportées par Ayoub Sadni (T47/400 m) et Fatima Ezzahra El Idrissi (T12/1500 m), signant tous les deux des records du monde dans leurs épreuves.

Les deux breloques d’argent ont été décrochées par Mouncef Bouja (T12/100 m) et Youssra Karim (F41/disque). S’agissant des médailles de bronze, elles sont revenues à Oumaima Oubraym (F32/lancer de club) et Saïda Amoudi (F34/lancer de poids).

Le Maroc a participé à cet événement sportif avec 18 athlètes nationaux, hommes et femmes, dans cette rencontre qui a rassemblé 1 700 sportifs en situation de handicap physique, visuel, psychique ou mental.

Il s’agit de la deuxième plus grande compétition paralympique internationale après les Jeux paralympiques. D’importance majeure puisque qualificatif pour les Jeux paralympiques de Paris 2024, cet évènement a été placé sous l’autorité de l’instance internationale World Para Athletics.