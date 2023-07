Le Crédit agricole du Maroc se dote du service de paiement Apple Pay

L’outil de paiement sécurisé et sans contact Apple Pay via iPhone et Apple Watch est désormais disponible pour les clients du Crédit agricole du Maroc. Il permet ainsi au détenteurs de cartes bancaires Mastercard d’accéder à des options d’achat sans avoir à utiliser ni l’argent liquide, ni la carte. Annonçant le lancement du service, ce mardi 18 juillet, le groupe a indiqué dans un communiqué que «pour l’utiliser, les clients doivent simplement double-cliquer et tenir leur iPhone ou Apple Watch près d’un terminal de paiement pour effectuer l’opération sans contact».

La même source rappelle que «chaque achat Apple Pay est sécurisé car il est authentifié avec Face ID, Touch ID ou le code d’accès de l’appareil, ainsi qu’un code de sécurité dynamique unique». Cette fonctionnalité est «accepté dans les établissements de commerce, les pharmacies, les restaurants, les cafés, les magasins de détail et bien d'autres acteurs et lieux», ajoute l’institution bancaire.

Les clients du Crédit agricole du Maroc peuvent utiliser cette option également sur iPad et Mac. «Lorsque les clients utilisent une carte de crédit ou de débit avec Apple Pay, les numéros de votre carte ne sont ni stockés sur le téléphone ni dans les serveurs d’Apple», assure le groupe.

A la place, «un numéro de compte de périphérique unique est attribué, crypté et stocké en toute sécurité dans l’élément sécurisé, une puce certifiée conforme aux normes de l’industrie conçue pour stocker les informations de paiement en toute sécurité sur l’appareil du client», souligne-t-on.

Pour configurer Apple Pay, les utilisateurs d’iPhone peuvent ouvrir l’application Wallet, appuyer sur + et suivre les étapes pour ajouter une carte Crédit agricole du Maroc.