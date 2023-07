Maroc : CIH Bank lance son service Apple Pay pour les cartes Mastercard

La CIH Bank a annoncé, ce mardi, le lancement du service Apple Pay pour ses clients détenteurs des cartes bancaires Mastercard. Voulu comme un moyen de paiement sécurisé sans argent liquide ni carte, ce service est désormais accessible via iPhone et Apple Watch. Apple Pay peut être configuré sur un appareil en ouvrant l’application Cartes, en sélectionnant «+», puis en suivant les étapes indiquées pour ajouter une carte.

Cette option de paiement sans contact est possible en cliquant deux fois sur l’iPhone ou l’Apple Watch, puis en rapprochant l’appareil d’un TPE. Les achats réalisés par ce billet sont authentifiés à travers Face ID, Touch ID, le mot de passe de l’appareil du client, ou encore un code de sécurité unique.

Avec CIH BANK, vous pouvez désormais payer avec votre Iphone et votre Watch en toute simplicité et fluidité ✨#applepay pic.twitter.com/bi249llKiR — CIH BANK (@cihbank) July 18, 2023

Apple Pay est accessible également via l’iPad et le Mac, sans avoir à saisir les informations de livraison et de facturation à maintes reprises. Pour la garantie de la protection de ces données, les renseignements relatifs aux numéros de cartes bancaires ne sont stockés ni sur les appareils, ni sur les serveurs d’Apple.