Jamal Ben Saddik, une icône marocaine de kickboxing aux Pays-Bas

Le kick-boxeur belgo-marocain de poids super-lourds en Glory, Jamal Ben Saddik, a récemment été mis en avant par le média néerlandais Vetch Sport Info en tant que figure inspirante dans sa discipline. Natif d’Anvers et professionnel depuis 2011, le sportif âgé de 32 a fait carrière surtout aux Pays-Bas. «Non seulement Jamal Ben Saddik a laissé sa marque dans le monde du kickboxing, mais il a également été un représentant inspirant de la communauté marocaine du kickboxing aux Pays-Bas», écrit le site spécialisé.

Ce dernier met l’accent notamment sur le talent de Jamal Ben Saddik, «sa détermination et son charisme», grâce auxquels «il a eu une influence positive tant sur le monde sportif que sur la communauté marocaine». «En tant que l’un des kickboxers marocains les plus en vue aux Pays-Bas, Jamal Ben Saddik a non seulement bénéficié du succès sur le ring, mais aussi en dehors, comme il a ouvert des portes à d’autres athlètes marocains», souligne encore le média. «Ses réalisations ont attiré l’attention sur la riche tradition du kickboxing au Maroc et ont contribué à la reconnaissance croissante des artistes martiaux marocains aux Pays-Bas», ajoute-t-on.

Avec son style de combat, sa force et sa technique caractéristiques, Jamal Ben Saddik a pu ainsi remporter «des victoires impressionnantes et s’est imposé comme un adversaire redoutable». «Il a participé à des tournois internationaux et hissé le drapeau du Maroc lors de ses combats, devenant une source de fierté pour la communauté marocaine», rappelle Vetch Sport Info. Pour le média, Jamal Ben Saddik représente incontestablement «une génération de kickboxeurs marocains qui ont porté le sport vers de nouveaux sommets et ont eu un impact positif sur la communauté marocaine aux Pays-Bas». «Sa persévérance, son dévouement et son travail acharné sont une source d’inspiration pour beaucoup et ont contribué à la diversité et à l’inclusion dans le monde du kickboxing néerlandais», souligne-t-on, ajoutant qu’il «continue d’être une source de fierté et d’inspiration pour les jeunes athlètes et la société au sens large».

Le média néerlandais indique que l’héritage de Jamal Ben Saddik «vivra comme un symbole de persévérance, de diversité culturelle et d’excellence sportive». Recruté par l’organisation Glory en 2012, le kickboxeur a justement choisit de défendre les couleurs du Maroc. Il y a remporté plusieurs titres, dont celui du champion du monde en 2018.

En 2020, Rico Verhoeven a succédé à la première place de Jamal Ben Saddik dans le classement des poids super-lourds en Glory.