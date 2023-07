AfroCAN Basket : Deux joueurs du Maroc parmi le 5 meilleurs du tournoi

Issus de la sélection du Maroc des joueurs évoluant en clubs africains et nouveaux tenants du titre de l’AfroCAN Basket, Kevin Bruno Franceschi et Jihad Benchlikha ont été classés, dimanche, parmi les cinq meilleurs basketteurs de cette édition du tournoi, tenue du 8 au 16 juillet 2023 à Luanda (Angola). Dieudonné Ndizeye (Rwanda), Evariste Shonganya (République démocratique du Congo RDC) et Mike Fofana (Côte d’Ivoire) font aussi partie du podium.

Concernant les trophées des meilleurs joueurs, Kevin Bruno Franceschi a par ailleurs été distingué parmi les ailiers, de même que Pitchou Kambuy Manga (RDC) parmi les rebondeurs, ainsi que Shonganya parmi les marqueurs.

Cette cérémonie a eu lieu à l’issue de la finale, lors de laquelle la sélection du Maroc a remporté son tout premier sacre continental de l’AfroCAN, en battant la Côte d’Ivoire (78 - 76).

En demi-finale, le Maroc a battu la RDC (76 - 69), jusque-là unique tenante du titre.