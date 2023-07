Migration : Le Maroc a mené 2 000 sauvetages dans l'Atlantique en 2 mois

Ces deux derniers mois, les autorités marocaines ont secouru 2 000 migrants sur les côtes atlantiques du sud du pays, principalement dans les zones connues pour les départs en mer vers les îles Canaries. 85% des secourus sont issus de pays d'Afrique subsaharienne et près de 300 sont des nationaux, selon les données fournies à l'agence de presse espagnole EFE par le ministère marocain de l'Intérieur. Sur l'Atlantique, les départs en mer ont été réduits de 36% par rapport à la même période de l'année précédente.

La semaine dernière, les autorités marocaines ont secouru 235 personnes des eaux atlantiques et les ont transférées vers la ville de Dakhla, selon la même source. Celle-ci prévoit une possible augmentation de la migration avec la dégradation des conditions socio-économiques et sécuritaires dans la région du Sahel, en plus des effets négatifs du changement climatique. Les données montrent par ailleurs que les autorités marocaines ont secouru 4 700 personnes des eaux atlantiques et méditerranéennes jusqu'à présent cette année.

Au cours des cinq dernières années, le Maroc a mis en échec près de 370 000 tentatives d'émigration et a sauvé 90 000 émigrants de la mer. Cité toujours par EFE, l'Intérieur indique qu'au cours de cette période, 1 500 réseaux de traite des êtres humains ont été démantelés, composés à la fois de Marocains et d'étrangers.

Jusqu'au milieu de cette année, le Maroc a saisi près de 400 moyens de transport maritime utilisés pour le trafic de personnes, essentiellement des embarcations pneumatiques, des motos aquatiques et des barques de plaisance ayant été utilisés pour des traversées, a ajouté l'agence de presse.

Du côté espagnol, le ministère de tutelle souligne que du 1er janvier au 30 juin 2023, 12 192 personnes sont arrivées en Espagne par voie maritime, soit 4,17% de moins qu'en 2022. Parmi ces arrivées, 4 865 ont été effectuées via la mer Méditerranée et 7 213 depuis l'océan Atlantique.