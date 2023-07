L’athlète marocain Soufiane El Bakkali a remporté, ce dimanche, le 3000 m steeple du meeting de Silésie (Pologne), comptant pour la Ligue de Diamant. Il s’est imposé en 8 min 3 sec 16/100e, battant le record du tournoi.

Lors de cette course, Soufiane El Bakkali a devancé les Kényans Abraham Kibiwot (8:08.03) et Leonard Kipkemoi Bett (8:09.45). Précédemment, il a remporté le 3000 m steeple à Stockholm (Suède) et à Rabat (Maroc), comptant également pour la Ligue de Diamant.