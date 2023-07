Algérie : Un autre président de la Fédération de football démissionne à cause du Maroc

Après son échec, mercredi, à arracher un siège au Comité exécutif de la Confédération africaine de football pour la zone d'Afrique du Nord, les jours de Djahid Zifizef à la tête de la Fédération algérienne de football (FAF) étaient comptés. Dimanche, il a officiellement présenté sa démission.

«Nous avons tout mis en œuvre et utilisé tous les moyens éthiques et légaux disponibles pour remporter l'élection au comité exécutif de la CAF, mais malheureusement, nous n'avons pas pu le faire. Par conséquent, j'annonce ma démission du poste de président de la Fédération, et je remercie les autorités pour leur soutien. J'espère que le développement du football algérien se poursuivra», a indiqué Zifizef dans une vidéo postée sur le site de la FAF.

Cette annonce était prévisible. En effet, la tête du désormais ancien président de la FAF était réclamée par l’ensemble des médias algériens. Djahid Zifezf est, d’ailleurs, le troisième président de la Fédération algérienne de football poussé à la sortie, après une défaite directe face au Maroc.

Le premier était Mohamed Raouraoua. Il avait présenté sa démission dans des circonstances similaires, juste après avoir perdu le 16 mars 2017 son siège au Comex de la CAF pour l’exercice 2017-2021, face à Fouzi Lekjaa. Une défaite cuisante : 41 voix en faveur de la candidature du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) contre seulement 7 pour l’Algérien. Quatre jours plus tard, il cède les commandes de la FAF à Khair-Eddine Zetchi.

Celui-ci n’a pas dérogé à la règle. Il présente sa démission en juillet 2021, suite à son échec à faire barrage, à l’occasion de la 43e assemblée générale ordinaire de la CAF organisée à Rabat en mars 2021, à l’adoption d’un amendement présenté par la délégation marocaine excluant le Polisario de prendre part aux compétitions de la CAF.

Contrairement à Raouraoua et Zifizef, Khair-Eddine Zetchi avait tenu bon presque quatre mois avant d’être contraint à rendre son tablier.