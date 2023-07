Maroc : La Barça Academy ouvre une école de football à Rabat

Le FC Barcelone a annoncé ouvrir une académie permanente de football au Maroc, dans le cadre de ses initiatives pour développer le ballon rond dans le monde à travers ses centres de formation. Située à Rabat, cette nouvelle structure sera opérationnelle à partir du 9 septembre 2023. Elle sera ainsi unique au Maroc, après que le club a précédemment géré une première à Casablanca.

Cette nouvelle académie aspire à atteindre 400 enfants âgés de 7 à 15 ans, pour les former aux valeurs, à la philosophie et au jeu professionnel selon la méthodologie du Barça, a indiqué le club. L’accent sera mis notamment sur la technique, la tactique et la discipline sportive. De septembre 2023 à juin 2024, le programme complet inclut trois séances d’entraînement d’une heure et demie par semaine, ainsi qu’un match hebdomadaire.

Par ailleurs, les inscrits à la formation pourront participer à la Barça Academy World Cup, prévue à la fin de chaque saison et réunissant toutes les académies du club à travers le monde.

Cette académie permanente devient la 28e du Barça à travers le monde. En tout, 40 pays sur les cinq continents comptent aussi des campus et des camps.